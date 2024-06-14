Яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників: відповідь Мінекономіки

Міністерство економіки може відхиляти деякі запити на бронювання співробітників, якщо для цього будуть певні підстави

Деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Але в низці випадків компаніям можуть у цьому відмовити. Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в етері телемарафону.

Посадовець пояснив, що спочатку підприємство чи організація звертаються до органів влади з заявою про визнання їх критично важливими. Для отримання такого статусу необхідно відповідати всім критеріям. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади встановлює свої критерії. Після перевірки відповідними службами видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Коли компанія отримує цей статус, воно подає список своїх військовозобов'язаних, яких хоче забронювати, до центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації (ОВА). Потім цей список надсилається до Міноборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку.

На наступному етапі дані проходять перевірку через систему «Оберіг». Лише після цього інформація передається до Міністерства економіки.

«Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який надсилає до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони», – зазначив Фоменко.

Він зауважив, що Міністерство економіки може відмовити у бронюванні співробітників деяким компаніям, якщо не всі необхідні документи було надано або якщо є підозри на підробку документів.

«У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або на анулювання попередніх рішень», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

До слова, економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні, запевнив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни у порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100% працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.