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    Думки вголос

    Спортивні санкції проти Росії виявилися найбільш ефективними

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Спортивні санкції проти Росії виявилися найбільш ефективними

    Ніякими імпортозаміщенням цього сорому не прикрити

    Мовою оригіналу

    И не скажешь, что от санкций мы только крепчаем. Вот вам, идут спортсмены из России – но без флага, без гимна, в перелопаченных составах и полностью зависимые от решения иностранцев. Россия могла признать проблему и покаяться в грехах еще осенью 2015 года. Даже получив такие же суровые санкции, как теперь, мы к этому дню полностью их отбыли бы! Россия могла год назад отдать базу данных антидопинговой лаборатории, ничего в ней не трогая. И сегодня вся эта история была бы закрыта. Оставив прошлое прошлому, мы пошли бы вперед как честные люди и полноценные граждане спортивного мира. Но наша страна выбрала другой путь.

    Сначала пили и кололи всякую дрянь и думали, что никто не узнает, потом, когда все вскрылось, думали, что никто ничего не докажет. Потом, думали, что в этой базе можно что-то подмазать, подкрасить, подменить и никто ничего не заметит. История русского допинга – это история тупого непрофессионализма. Когда мошенники даже смошенничать толком не способны. История русского допинга – это спасение престижа и светлого прошлого, ради которого можно пожертвовать и настоящим, и будущим. Ведь большинство атлетов, которых пытались теперь спасти от наказания, уже закончили карьеры. А отвечать будут те, кто выступают сейчас или только начинают путь в спорте. Они вообще ни при чем – но отвечать именно им. За чужие и прошлые грехи.

    Эта история еще и о том, как на конкретные вопросы мы не умеем давать конкретных ответов. А вместо ответов всегда готовы лозунги про русофобию, попытку убрать конкурента в лице России и вмешательство политики в спорт. Будут требования провести альтернативные Игры, плюнуть на МОК и ВАДА и много аналогичной вони. Импотенты, бездари и бездельники ничего другого, кроме вони производить инее способны. Ну, а есть ли здесь, в самом деле, политика? Да, есть. Но Россия сама создала себе такой образ в мире, что к нам не испытывают любви, что нас опасаются, не верят – и не станут прощать никаких ошибок.

    Сперва вы забираете кусок территории у другой страны, потом сбиваете самолет, потом травите на чужой территории людей – а потом уже можете не рассчитывать на снисхождение. Потому что да, спорт – это та область, где санкции бьют без промаха. А насчет русофобии – это уж наверняка. Только русофобами здесь нужно считать не каких-то англосаксов. Никакие англосаксы не нанесли нашему спорту даже близко такого урона, как собственные спортивные и неспортивные чиновники. Но эти ребята, конечно, не пропадут и без должностей и мандатов не останутся. А спортсменам предстоит пережить еще четыре года унижений и подозрений. Придется доказывать свою чистоту. А когда вопреки всему они будут что-то выигрывать, первыми рядом возникнут эти самые жулики, которые предали их. И станут улыбаться, хлопать чемпионов по плечу и говорить, что «Россия в моем сердце».

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) санкції МОК
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