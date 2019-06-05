Компанія, пов’язана з одіозним мером Одеси, виграла ще один «жирний» асфальтний тендер у столиці



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Вулиця Борщагівська у Києві

Ремонт вулиці Борщагівської у Солом'янському районі Києва триватиме не більше 17 місяців

Комунальна корпорація «Київавтодор» 3 червня опублікувала повідомлення про намір укласти угоду з ПП «Київшляхбуд» на проведення капітального ремонту вулиці Борщагівської у Солом'янському районі Києва загальною вартістю 649,40 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з технічними умовами, підрядник відремонтує основний проїзд, бордюри, прокладає тротуар та велодоріжки, встановить дев’ять зупинок і дорожні знаки та інше.

У рамках капітального ремонту вулиці Борщагівської також буде відремонтовано міст на вулиці Гетьмана.

Усі будівельні роботи триматимуть не більше 17 місяців.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» громадян Туреччини Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза та львів’янина Олега Фаріона. Його пропозиція була вищою на 0,2% від пропозиції переможця.

Крім цього, замовник не допустив до тендеру мукачівський «Адамант», який входить у державну корпорацію «Укрбуд», діяльність якої контролює нардеп Максим Микитась і Юрій Пелих. Причина формальна – учасник розмістив у ProZorro банківську гарантію, яка не відповідає тендерній документації.

Наголосимо, що цього року турецький «Онур Конструкціон Інтернешнл» під час окремих дорожніх тендерів допоміг ПП «Київшляхбуд» виграти капремонт столичного Броварського проспекту (від Лівобережної площі до шляхопроводу вул. Кіото) загальною вартістю 613,50 млн грн і капремонт проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі Києва ціною у 374,82 млн грн. Зокрема, турецька фірма під час самих вказаних аукціонів не зробила жодного кроку на зниження запропонованої ціни.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ПП «Київшляхбуд» створено у січні 2009 року і зареєстровано на депутата Одеської міськради Юрія Шумахера (партія «Довіряй справам») та кандидата від цієї ж партії Євгена Коновалова. Фірма входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, який і є лідером партії «Довіряй справам».

Крім цього, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн бюджетних коштів на тендерах посадовцями Одеської міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.