Разумков розкритикував ідею перенесення Конституційного суду до Харкова



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Спікер не підтримує ідеї перенесення КС

«Простіше, щоб КС продовжував працювати в Києві», - переконаний спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що КС має продовжити працювати в Києві. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Коментуючи питання, чи підтримує він ідею з перенесенням Конституційного суду до Харкова, спікер відповів негативно.

«Не підтримую. По-перше, Харків близько до території, де триває війна. Думаю, що зараз не на часі перенесення будь-яких інституцій. Бо це і коштує дуже дорого. І з точки зору безпеки та комунікації, і з точки зору ефективності роботи простіше, щоб КС продовжував працювати в Києві», - наголосив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

До слова, Разумков оцінив ефективність «турборежиму».

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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