Конфлікт на «Барабашово»: Нацкорпус відхрестився від нападника на оператора



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Сергій Козлюк, підозрюваний у нападі на оператора харківської служби новин «Вести» Вадима Макарюка

У «Національному корпусі» запевняють, що інформація про причетність затриманого Козлюка до організації – фейк

Звинувачений у побитті людини під час силового зіткнення на території харківського ТЦ «Барабашово» Сергій Козлюк не має жодного стосунку до «Національного корпусу».

Про це політична партія «Національний корпус» заявила 13 червня у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що інформація про причетність Козлюка до організації – фейк, проплачений народним депутатом та українським олігархом Олександром Фельдманом.

«Сьогодні у Київському районному суді Харкова обирають запобіжний захід для 26-річного Сергія Козлюка, якого підозрюють у нападі на харківського телеоператора Вадима Макарюка. За словами Козлюка, він 7 червня приїхав на ринок «Барабашово» з цікавості, а про події дізнався в соціальних мережах. На суді Козлюк та його адвокат сказали, що він не має жодного стосунку ні до громадських організацій, ні до політичних партій, ні тим паче до «Національного корпусу», – пояснили у партії.

Нацкорпус також зазначає, що деякі ЗМІ навмисно пов’язують Козлюка з «Національним корпусом» з метою дискредитувати політичну силу в очах виборців. В організації «чорної піар-кампанії» проти «Національного корпусу» представники політсили підозрюють чинного народного депутата та власника ТЦ «Барабашово» – Олександра Фельдмана.

«Представники Нацкорпусу не були присутні 7 червня на території ринку, хоча, загалом підтримують спротив підприємців, яких тероризує воєнізована охорона народного депутата Олександра Фельдмана та адміністрації «Барабашово». Фельдман лякає виборців «злими радикалами», котрі займаються рейдерством. Він намагається використати цю ситуацію для очорнення політичних опонентів та щодня штампує грандіозні фейки», – додали у Нацкорпусі.

Нагадаємо, 26-річний харків'янин Сергій Козлюк повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю протягом один місяць і 28 днів. Оскаржити це рішення суду можна протягом п’яти днів

Нагадаємо, за фактом побиття оператора харківської служби новин «Вести» Вадима Макарюка поліція порушила кримінальну справу за статтями «Погроза або насильство щодо журналіста», «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Розбій».

7 червня на харківському ринку «Барабашово» стався конфлікт внаслідок якого постраждало вісім осіб.

У соціальних мережах з'явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» відкрили вогнепальний вогонь по людях.