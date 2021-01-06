Конгрес США сьогодні збереться для затвердження перемоги Байдена

Процедура сертифікації, яка зазвичай є простою формальністю, цього разу може затягнутися

Початок засідання двох палат планується на 13.00 за місцевим часом

Члени Конгресу США в середу, 6 січня, розглянуть питання про затвердження результатів президентських виборів 2020 року: їм запропонують сертифікувати перемогу демократа Джо Байдена. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Члени Палати представників і сенатори зустрінуться на спільному засіданні, початок якого запланований на 13:00 за місцевим часом.

Сертифікація з боку Конгресу ─ це обов'язковий фінальний етап затвердження обраного президента в США. Його проведення вимагає американська Конституція. Конгресмени повинні сертифікувати результати голосування колегії виборників, що відбулося 14 грудня.

Головуватиме на спільному засіданні двох палат віцепрезидент США Майк Пенс. Він розкриватиме запечатані сертифікати від кожного штату з результатами голосування і передаватиме їх спеціально призначеним особам із числа конгресменів, які їх озвучуватимуть. На основі цих даних здійснюється офіційний підрахунок голосів виборників.

ЗМІ зазначають, що зазвичай цей процес відбувається досить швидко і триває менше пів години, проте, відповідно до регламенту, в разі, якщо є заперечення щодо результатів, отриманих від якого-небудь штату, їх можна озвучити, й тоді засідання затягується.

У разі заперечення, воно має бути подане письмово від члена Палати представників і сенатора. Якщо таке є, то обидві палати розходяться, і кожен конгресмен може висловитися, але не більше ніж упродовж п'яти хвилин. Потім відбувається голосування окремо в Палаті представників і Сенаті, потрібна проста більшість для схвалення поданого звернення.

Спостерігачі наголошують, що з огляду на чималу напруженість у нинішньому американському політичному світі, процедура сертифікації, яка зазвичай є простою формальністю, цього разу може затягнутися на кілька годин. Щонайменше два республіканці з Палати представників уже озвучили свої плани виступити з запереченням проти затвердження в Конгресі або підтримати таку ініціативу ─ це Мо Брукс від штату Алабама і нещодавно обраний член Палати представників Марджорі Тейлор Грін. Їхню ініціативу готові підтримати численні однопартійці-конгресмени, зокрема лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Західні експерти нагадують, що в Палаті представників більшість у демократів, і тому, найімовірніше, будь-яка спроба оспорити результат виборів буде блокована під час голосування.

Крім того, група сенаторів має намір вимагати формування Конгресом спеціальної комісії для розгляду даних про порушення на виборах. Лише за такої умови вони будуть готові сертифікувати результати голосування. Одним з авторів цієї ініціативи є впливовий сенатор від Техасу Тед Круз. При цьому далеко не всі сенатори-республіканці підтримують цю ідею: багато хто вважає її приреченою на невдачу.

Президентські вибори в США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування колегії виборників демократ Джо Байден набрав необхідні для перемоги 270 голосів.

Проте нинішній президент, республіканець Дональд Трамп не визнав поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування в кількох штатах. Очікується, що такі спроби юристів Трампа переглянути підсумки виборів триватимуть і після сертифікації підсумків голосування у Конгресі.

Завершальним етапом виборів президента США має стати інавгурація президента, який 20 січня складає присягу та вступає на посаду.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.