Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на $250 млн



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Відповідно до рекомендацій міністерства оборони США, Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік

Окремий акцент американська сторона робить на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ

Конгрес США схвалив надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання та здійснення підготовки підрозділів Збройних сил України.

Про це у четвер ввечері повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

«11 червня, відповідно до рекомендацій міністерства оборони США, Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму $250 млн», – зазначається у повідомленні.

Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAID надається Україні тільки в тому випадку, якщо вона зробить практичні кроки з реформування сектору безпеки й оборони.

Цьогорічний пакет допомоги передбачає надання Україні, зокрема, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів Збройних сил України.

«Окремий акцент американська сторона робить на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів», - відзначили в посольстві.