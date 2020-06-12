Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на $250 млн
Відповідно до рекомендацій міністерства оборони США, Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік
Окремий акцент американська сторона робить на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ
Конгрес США схвалив надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання та здійснення підготовки підрозділів Збройних сил України.
Про це у четвер ввечері повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
«11 червня, відповідно до рекомендацій міністерства оборони США, Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму $250 млн», – зазначається у повідомленні.
Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAID надається Україні тільки в тому випадку, якщо вона зробить практичні кроки з реформування сектору безпеки й оборони.
Цьогорічний пакет допомоги передбачає надання Україні, зокрема, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів Збройних сил України.
«Окремий акцент американська сторона робить на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів», - відзначили в посольстві.