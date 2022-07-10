Конгресменка Спартц оприлюднила список претензій до Єрмака

Політик закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв

Представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила, що Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Про це вона повідомила на власному сайті.

За словами Спартц, Андрій Єрмак є «постійною внутрішньою проблемою» Зеленського, яку необхідно вирішувати якомога швидше.

«Президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу і зусиль на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак», – написала Спартц.

Також вона перерахувала основні претензії до Андрія Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

Головні з них:

Витік інформації про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», що призвело до її невдалого проведення.

Провалені мирні переговори з Росією перед війною.

Запевнення українського керівництва, що у лютому Росія не стане здійснювати вторгнення на територію України, що завадило належним чином підготуватися до війни.

Здача Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону «Азов».

Затягування закупівель військової техніки через Міноборони України.

Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Крім того, Спартц відповіла на обвинувачення МЗС України, яке вважає, що за рахунок справи Єрмака вона хоче поліпшити свій політичний рейтинг в США. Представниця Конгресу закликала відомство ставитися до її заяв серйозно, а не «розпочинати особисті нападки».

Нагадаємо, Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував звернення когресменки США Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Ніколенко зазначив, що дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.