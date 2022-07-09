МЗС різко відреагувало на заяву конгресменки США про зв'язки Єрмака з РФ

МЗС звинувачує Вікторію Спартц у намаганні підірвати наявні механізми надання США військової допомоги для України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував звернення когресменки США Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ніколенко зазначив, що дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

«Вони (заяви Спартц. – Ред.) є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», – вважає Ніколенко.

МЗС України радить Спартц «полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців». «Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження», – зазначив Ніколенко.

«Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі», – сказав речник МЗС України.

Він додав, що «жодні заяви та провокації не підірвуть той високий рівень довіри, що встановився між президентами Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом, Андрієм Єрмаком та Джейком Салліваном, Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном, а також іншими високопосадовцями України та США».

Нагадаємо, Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байденаю