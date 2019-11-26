  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конституційний суд розглядає зміни до Конституції про дострокове позбавлення депутатів мандата

    • Розсилка
    Конституційний суд розглядає зміни до Конституції про дострокове позбавлення депутатів мандата

    Суддя-доповідач у справі - Сергій Головатий

    Конституційний Суд розпочав розгляд справи про відповідність законопроєкту № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата вимогам статей 157 та 158 Основного закону.

    Як повідомляє «Укрінформ», суддя-доповідач у справі - Сергій Головатий.

    На засіданні також присутні постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, представник Президента у КСУ Федір Веніславський.

    Також присутні учасники конституційного провадження: член науково-консультативної ради КСУ доктор юридичних наук Олена Бориславська, доктор юридичних наук Юрій Ключковський.

    Законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)» зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня 2019 року. 2 вересня Комітет ВР із питань правової політики рекомендував парламенту включити його в порядок денний другої сесії і направити на розгляд Конституційного Суду.

    Законопроєктом пропонується вдосконалити перелік підстав та окремі елементи механізму дострокового припинення повноважень народних депутатів. Зокрема, визначено, що у разі складення повноважень за особистою заявою повноваження народного депутата України припиняються з моменту оголошення ним такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.

    Новими підставами дострокового припинення повноважень народного депутата визначено оголошення його померлим, встановлення судом факту неособистого голосування у ВР, а також відсутність його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

    Відповідно, пропонується й механізм дострокового припинення повноважень народного депутата за зазначеними підставами. Так, пропонується закріпити, що у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, відсутності народного депутата без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань парламентського комітету повноваження народного депутата припиняються достроково за рішенням Верховного Суду.

    Також у разі смерті народного депутата його повноваження припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, без прийняття рішення Верховною Радою

    Окрім того, законопроєктом передбачається, що у разі оголошення народного депутата померлим його повноваження припиняються з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

    Як повідомлялось, раніше Конституційний Суд визнав таким, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 157 Конституції, запропонований Президентом законопроєкт №1016 стосовно внесення змін до ст. 85 і 101 Основного Закону щодо уповноважених Верховної Ради України.

    Верховна Рада суд депутат Конституційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ