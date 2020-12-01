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    Конституційний суд повідомив, коли відновить роботу

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    Засідання суду були призупинені через хворобу суддів - Конституційний суд повідомив, коли відновить роботу
    Засідання суду були призупинені через хворобу суддів

    Засідання розпочнуться з 8 грудня

    Конституційний суд України планує відновити засідання з 8 грудня. Про це йдеться на сайті суду.

    Зазначається, що 8 і 10 грудня заплановані засідання Великої палати Конституційного суду, 9 грудня ─ засідання Першого сенату Конституційного Суду.

    Порядок денний засідань був оприлюднений на сайті суду.

    Суд планує 8 грудня продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції України про «гідні умови життя» (закрита частина засідання).

    Також планується розглянути питання про початок конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів щодо конституційності низки положень Кримінального процесуального кодексу України про спецконфіскації та розглянути питання про продовження терміну колегіями суддів Першого та Другого сенатів Конституційного суду постанов про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами та за конституційними поданнями.

    10 грудня суд продовжить розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції України деяких положень законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування.

    Раніше повідомлялося, що Велика палата Конституційного суду планувала відновити роботу після одужання суддів.

    Теги: суд Конституційний суд суддя хвороби робота
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