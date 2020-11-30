У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує ув’язнення за брехню в декларації

До рішення Конституційного суду в'язниця загрожувала посадовцю за брехню в декларації на суму понад 500 тисяч грн

Робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації суб’єктом декларування.

Про це повідомила у Facebook заступниця керівника робочої групи, заступниця голови rомітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря.

Згідно з інформацією на офіційному вебпорталі Верховної Ради, законопроєкт зареєстровано у парламенті 30 листопада за № 4141.

«Законопроєктом передбачається запровадження кримінальної відповідальності окремо за умисне неподання декларації та за декларування недостовірної інформації із відповідною диференціацією міри покарання в залежності від розміру різниці між достовірними та недостовірними відомостями, які підлягають декларуванню. Суворість покарання буде залежати від того, чи перевищує така різниця 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, при цьому кримінальна відповідальність починається у разі, якщо така різниця перевищує 500 прожиткових мінімумів», – розповіла Совгиря.

За її словами, «підвищується також межа різниці між достовірними та недостовірними відомостями, за якої наступає адміністративна відповідальність – до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб».

Згідно з законопроєктом, за вчинення кримінальних правопорушень у вигляді умисного неподання декларації і декларування недостовірної інформації пропонується передбачити покарання у вигляді накладення штрафу або громадські роботи, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Тобто виключається можливість позбавлення волі», – уточнила парламентарка.

Як відомо, до рішення Конституційного суду в'язниця загрожувала посадовцю за брехню в декларації на суму понад 500 тисяч грн.

Совгиря також зауважила, що розгляд справ щодо декларацій залишається в предметній підсудності Вищого антикорупційного суду.

Окрім цього, проєктом також пропонується розширити коло посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. До такого переліку, зокрема, будуть включені посади першого заступника та заступника директора НАБУ, голови НАЗК і його заступників, керівника Офісу президента України, його першого заступника та заступника.

До слова, 27 листопада Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

Нагадаємо, у Раду внесли законопроєкт Зеленського про відповідальність за брехню у е-деклараціях.

До слова, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.