Голови фракцій Верховної Ради в понеділок візьмуться за конституційну кризу

Також на порядку денному – питання підтримки бізнесу

Голови фракцій Верховної Ради планують провести чергову зустріч 30 листопада. Як повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, планується обговорення законів щодо вирішенням конституційної кризи і підтримки бізнесу.

«Завтра знову збираємося головами фракцій о 9:00. Теми плюс-мінус такі ж. Головний фокус: закони щодо рішення конституційної кризи, закони про підтримку бізнесу. Ну і від цього буде залежати конструкція наступного тижня. Чи будуть спеціально запрошені гості, поки питання», – написав він.

Як повідомляє УНН, під час наради фракцій Верховної Ради в суботу, 28 листопада, було обговорено законопроект про Конституційний суд України, водночас нардепи не прийшли до остаточних домовленостей.

«Зараз виглядає найбільш компромісним законопроєкт про те, що рішення КСУ мають прийматися двома третинами складу»,– сказав лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.