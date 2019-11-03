Нові судді Конституційного суду України складуть присягу 5 листопада



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Конституційний суд України складається з 18 суддів

Присягу складатимуть судді Галина Юровська та Петро Філюк

Спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, на якому новопризначені судді Галина Юровська та Петро Філюк складуть присягу судді, заплановано на 5 листопада 2019 року.

Про це інформує портал Судова влада України.

«Відповідно до статті 148 Конституції України суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України. Спеціальне пленарне засідання Суду зі складення присяги новопризначеними суддями Конституційного суду України заплановано на 5 листопада 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України, який відбувся 29-30 жовтня 2019 року, за результатами таємного голосування призначено двох суддів Конституційного суду України – Петра Філюка та Галину Юровську.

До слова, у «Слузі народу» запропонували свого представника у Конституційному суді.

Конституційний суд України складається з 18 суддів — по шість призначаються президентом, Верховною радою та з'їздом суддів України.