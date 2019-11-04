Конституційний суд завтра розгляне склад сенатів та колегій



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Двоє нових суддів КСУ у вівторок складуть присягу

У вівторок Конституційний суд України планує розглянути питання щодо зміни складу власних сенатів та колегій. Про це повідомляється на сайті суду.

Зокрема, запланований спочатку розгляд питання про внесення змін до персонального складу сенатів Конституційного суду України. Початок засідання - о 14:30.

А згодом - питання «Про внесення змін до персонального складу колегій суддів Конституційного суду України, затвердженого Постановою Конституційного суду України «Про утворення колегій Конституційного суду України та затвердження їх персонального складу» від 29 березня 2018 року № 3-пс/2018 (зі змінами)».

Вочевидь, зміни пов’язані з появою двох нових суддів КСУ, які о 12:00 у вівторок будуть складати присягу.

Йдеться про суддів Петра Філюка та Галину Юровську. Трансляція урочистої церемонії складання ними присяги відбудеться на сайті КСУ.

Як повідомлялося, на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України, який відбувся 29-30 жовтня 2019 року, за результатами таємного голосування призначено двох суддів Конституційного суду України – Петра Філюка та Галину Юровську.

До слова, у «Слузі народу» запропонували свого представника у Конституційному суді.

Конституційний суд України складається з 18 суддів — по шість призначаються президентом, Верховною радою та з'їздом суддів України.