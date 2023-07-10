Контрнаступ: аналітики ISW назвали причину повільнішого темпу просування ЗСУ

ЗСУ 9 липня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту

Українські військові в ході свого контрнаступу навмисно дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони, та виснажити живу силу та запаси техніки російських окупантів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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ЗСУ 9 липня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наші бійці успішно продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ продовжують вести контрнаступні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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Міноборони РФ та пов'язані з Кремлем блогери заявили, що Сили оборони України проводили атаки у західній частині Запорізької області. Російський «воєнкор» стверджував, що ЗСУ атакують російські позиції невеликими групами та націлені на тилові позиції, склади та інфраструктуру.

Українські військові чиновники також підтвердили, що ЗСУ продовжують свої кампанії щодо блокування противника на півдні та сході країни.

Темпи просування

Як повідомила газета Wall Street Journal (WSJ), українські військові намагаються послабити оборону РФ перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп наступу. У WSJ також зазначали, що ЗСУ зосереджено на витісненні російських військ із укріплень та мінних полів, глибина яких перевищує 24 км у деяких районах окупованої території.

Підполковник Олексій Телехін зі 108-ї бригади територіальної оборони повідомив WSJ, що російські окупанти можуть постійно вводити поповнення, навіть якщо ЗСУ знищать цілі підрозділи.

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За оцінками аналітиків ISW, військам РФ не вистачає оперативних резервів. Як вважають в Інституті вивчення війни, заява Телехіна, ймовірно, стосується локальних тактичних резервів.

Ще один командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив журналістам, що нестача бронетехніки ускладнює просування ЗСУ на добре підготовлені позиції. Джерела WSJ також назвали відсутність переваги Сил оборони в повітрі одним із факторів, що уповільнюють контрнаступ.

Експерти ISW вважають, що нинішній темп контрнаступу ЗСУ відображає навмисні зусилля щодо збереження бойової могутності Сил оборони та «виснаження російської живої сили і техніки за рахунок повільнішого територіального просування».

Ключові висновки:

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового і на південь від Кремінної.

Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк, і станом на 9 липня війська РФ просунулися вперед.

Українські сили продовжили наступ у районі адміністративного кордону Донецько-Запорізької областей, а також продовжили контрнаступні дії на заході Запорізької області.

Повідомляється, що війська РФ продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному березі річки Дніпро у Херсонській області.

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Раніше повідомлялося, що за останню добу на Таврійському напрямку Збройні сили України виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.

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