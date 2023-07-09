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ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні
На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають гарячі бої
фото з відкритих джерел

Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває

Ворог наступає на Авдіївському, Мар’їнському, Куп’янському, Лиманському напрямках, тут тривають гарячі бої. Без зміни положень. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Тим часом, на Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ.

За словами заступниці міністра, активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

«На напрямках наступу наших сил оборони – Мелітопольському та Бердянському – тривають гарячі бої. Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій», – повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо, у ході контрнаступу українським військовим заважають заміновані території та потужні укріплення росіян.

До слова, ситуація на півдні залишається досить складною, росіяни в очікуванні контрнаступу,  намагаються обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту,  у деяких окупантів діагностовано холеру. 

Також повідомлялося, що Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну «азовців».

Теги: робота ворог наступ

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