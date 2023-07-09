Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти окупантів

Воїни знищили три склади боєприпасів ворога та пункт управління

За останню добу на Таврійському напрямку Збройні сили України виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

2 танки;

самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С";

БПЛА «Орлан-10»;

БПЛА «Мерлін»;

БПЛА «Гранат-1»;

3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;

самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон»;

зенітний ракетний комплекс «Бук»;

зенітний ракетний комплекс «Тор»

2 самохідні гаубиці 2С5 «Гіацинт-С»;

самохідна гаубиця 2А36 «Гіацинт-Б»;

РСЗВ «Торнадо»;

БМ-21 «Град»;

автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили три склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.