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Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти окупантів
фото: Генштаб

Воїни знищили три склади боєприпасів ворога та пункт управління

За останню добу на Таврійському напрямку Збройні сили України виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • 2 танки;
  • самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С";
  • БПЛА «Орлан-10»;
  • БПЛА «Мерлін»;
  • БПЛА «Гранат-1»;
  • 3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;
  • самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон»;
  • зенітний ракетний комплекс «Бук»;
  • зенітний ракетний комплекс «Тор»
  • 2 самохідні гаубиці 2С5 «Гіацинт-С»;
  • самохідна гаубиця 2А36 «Гіацинт-Б»;
  • РСЗВ «Торнадо»;
  • БМ-21 «Град»;
  • автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили три склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ танки втрати

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