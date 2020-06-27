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    Контролювати дотримання карантину в Україні будуть муніципальні патрулі

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    До контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі - Контролювати дотримання карантину в Україні будуть муніципальні патрулі
    До контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі

    Патрулі контролюватимуть дотримання карантинних вимог

    До контролю за дотриманням карантину можуть залучити муніципальні патрулі. Патрулі співпрацюватимуть з відповідними відомствами, наприклад Держпродспоживслужбою.

    Про це повідомляє Офіс президента України.

    Залучити муніципальні патрулі запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді за участі президента України та представників регіонів.

    Планується, що патрулі будуть контролювати встановлені урядом обмеження щодо роботи нічних клубів, міського громадського транспорту, а також допоможуть навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.

    Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

    Україна карантин Офіс президента Денис Шмигаль коронавірус
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