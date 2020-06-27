Контролювати дотримання карантину в Україні будуть муніципальні патрулі
Патрулі контролюватимуть дотримання карантинних вимогДо контролю за дотриманням карантину можуть залучити муніципальні патрулі. Патрулі співпрацюватимуть з відповідними відомствами, наприклад Держпродспоживслужбою.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Залучити муніципальні патрулі запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді за участі президента України та представників регіонів.
Планується, що патрулі будуть контролювати встановлені урядом обмеження щодо роботи нічних клубів, міського громадського транспорту, а також допоможуть навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.
Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.
Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).
Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).
Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.
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Всього42065
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Хворіють22254
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Одужали18701
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Померли1110
У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).