Контролювати дотримання карантину в Україні будуть муніципальні патрулі



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До контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі

Патрулі контролюватимуть дотримання карантинних вимог

До контролю за дотриманням карантину можуть залучити муніципальні патрулі. Патрулі співпрацюватимуть з відповідними відомствами, наприклад Держпродспоживслужбою.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Залучити муніципальні патрулі запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді за участі президента України та представників регіонів.

Планується, що патрулі будуть контролювати встановлені урядом обмеження щодо роботи нічних клубів, міського громадського транспорту, а також допоможуть навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.

Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).