У МОЗ спростували міф, що носіння маски викликає інтоксикацію вуглекислим газом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Однак захист, який забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт» – МОЗ

Єдине, що чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт

Тривале носіння медичної маски не може призвести до інтоксикації вуглекислим газом.

На цьому наголошується на Тelegram-каналі Коронавірус-інфо.

«Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт. Ні до інтоксикації вуглекислим газом, ні до кисневої недостатності воно не призводить. Однак захист, який забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт», – наголошують у МОЗ.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

Читайте також: