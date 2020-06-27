  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У МОЗ спростували міф, що носіння маски викликає інтоксикацію вуглекислим газом

    • Розсилка
    <p>&laquo;Однак захист, який забезпечує медична&nbsp;маска,&nbsp;здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт&raquo; &ndash; МОЗ</p> - У МОЗ спростували міф, що носіння маски викликає інтоксикацію вуглекислим газом

    «Однак захист, який забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт» – МОЗ

    Єдине, що чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт

    Тривале носіння медичної маски не може призвести до інтоксикації вуглекислим газом.

    На цьому наголошується на Тelegram-каналі Коронавірус-інфо.

    «Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт. Ні до інтоксикації вуглекислим газом, ні до кисневої недостатності воно не призводить. Однак захист, який забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт», – наголошують у МОЗ.

    2_26

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. 

    Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

    Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей. 

    Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

    Читайте також:
    Кількість пневмоній, які виявляють за добу в Україні, зросла майже утричі
    Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ