Влада не виключає, що школи продовжать навчати дистанційно



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«Школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн» - Данілов

Секретар РНБО Данілов констатував, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Через зростання захворюваності на коронавірус президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з урядовцями, представниками правоохоронних органів, очільниками обласних держадміністрацій та міськими головами.

В ході наради секретар РНБО констатував, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тож «уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості».

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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