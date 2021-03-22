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    Союз відроджується. Білорусь та Росія скасовують роумінг

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    Кремль все ще хоче створити союзну державу з Білоруссю - Союз відроджується. Білорусь та Росія скасовують роумінг
    Кремль все ще хоче створити союзну державу з Білоруссю
    Фото з відкритих джерел

    У Білорусі визнають, що питання скасування роумінгу вже носить політичний характер

    Усі заходи щодо скасування роумінгу між Росією і Білоруссю можуть завершитися до 2 квітня. Про це заявили на засіданні комісії парламентських зборів Союзної держави. Про це сьогодні заявив керівник комісії парламентських зборів союзу Білорусі і Росії з інформаційної політики Геннадій Давидько.

    «Громадяни Білорусі та Росії чекають з нетерпінням, коли зв'язок стане доступнішим. Це питання носить вже навіть не економічний і технічний, а політичний характер», – сказав він.

    Заступник міністра зв'язку та інформації Білорусі Наталія Гордієнко зазначила, що ціна на мобільний зв'язок в Білорусі і Росії при знаходженні абонента в роумінгу максимально наблизилася до домашнього тарифу.

    Парламентарі Білорусі звернулися до групи високого рівня з проханням остаточно скасувати роумінг з квітня. Засідання групи заплановано на 30 березня.

    Роумінг буде вважатися скасованим, коли вхідний дзвінок офіційно буде коштувати 0 рублів.

    Раніше повідомлялося, що Білорусь і Росія не змогли вчасно завершити роботи щодо обнулення роумінгу мобільного зв'язку між двома країнами через технічні і фінансові проблеми. Сторони підписали дорожню карту щодо скасування роумінгу в союзній державі в кінці 2019 року. Планувалося, що зміни вступлять в силу не пізніше вересня 2020 року.

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    Теги: Білорусь Росія телефон
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