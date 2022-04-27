ООН сформувала команду для евакуації людей із блокадного Маріуполя

Підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів

ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя. Про це повідомив представник генерального секретаря всесвітньої організації Фархан Хак.

Наразі тритвають переговори з представниками України й Росії щодо забезпечення умов

«Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення», – заявив Хак.

Хак зауважив, що підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів.

«Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться прямо зараз», – заявив Хак.

Тим часом, тимчасово виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (на псевдо Волина) записав нове звернення із заблокованого Маріуполя. Він вкотре просить допомогти з евакуацією маріупольського гарнізону та цивільних мешканців.

Нагадаємо, в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».