Марсохід Perseverance отримав кисень з атмосфери Марса

Відповідне випробування марсохід провів 20 квітня, на 60-й день перебування на планеті

Відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів придатним для дихання повітрям

Марсохід Perseverance, запущений на Марс у липні минулого року, зміг отримати кисень з атмосфери планети. Про це повідомляє американське космічне агентство (NASA).

«Список відкриттів Perseverance, новітнього шестиколісного робота NASA на марсіанській поверхні, зростає і включає перетворення частини тонкої, багатої діоксидом вуглецю атмосфери в кисень», – сказано в повідомленні.

Відповідне випробування марсохід провів 20 квітня, на 60-й день перебування на планеті.

Як пояснюють в NASA, це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. Атмосфера червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу.

Окрім того, перетворення місцевої атмосфери на кисень має дозволити в майбутньому виробляти паливо на Марсі. Все це наближає висадку туди людини, відзначають в NASA.

Нагадаємо, 19 квітня в межах місії на Марсі відбувся перший політ вертольота Ingenuity.

Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал. У лютому американський ровер зробив посадку на Червоній планеті і передав перші знімки на Землю.

Марсохід, який висадився в кратері Езеро, має вивчити можливості зльоту і посадки в умовах марсіанської атмосфери. Робота Ingenuity розрахована на 31 день.

Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.