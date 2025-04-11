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20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
«На яких підставах я буду забирати телефон у чоловіка, якщо він хоче жінці подзвонити чи мамі?»
Фото з архіву Олександра Порожнюка

«У всіх військових безкоштовний проїзд. А пільги є тільки в тих, хто учасник бойових дій»

У суспільстві контрастно ставляться до ТЦК. Через певні ситуації люди уявляють, що всі їхні працівники отримають нібито тисячі й тисячі в іноземній валюті. Проте справжні умови роботи такі самі, як і будь-де: 20 тис. грн заробітна плата, триразове харчування тощо. Про це говорить сержант, фронтовик, який наразі служить у ТЦК, Олександр Порожнюк у розмові із «Главкомом».

«Зарплата залежить від посади і від звання. Солдатська зарплата – приблизно 20,3 тис. грн. Я молодший сержант, моя зарплата 22,8 тис. грн», – говорить Олександр.

Він додає, що також годують, триразове харчування: держава надає продукти, а їхні кухарі вже готують. Також годують й тих, кого привезли у ТЦК.

«У всіх військових безкоштовний проїзд. А пільги є тільки в тих, хто учасник бойових дій – це великі знижки на комуналку, на лікарні та санаторії. Ну, як у всіх УБД (посвідчення учасника бойових дій – «Главком»)», – каже сержант.

Коментуючи відбирання телефонів у привезених до ТЦК в інших регіонах Олександр говорить, що у них такого немає. Там, де він служив і за які може сказати: в Решетилівці, Диканьці, Полтаві – такого немає. Телефон вважається приватною власністю, а тому вони не мають права відбирати його: «На яких підставах я буду забирати телефон у чоловіка, якщо він хоче жінці подзвонити чи мамі? Я що, буду забирати, а потім кожну годину видавати?».

Також він додає, що можна робити передачі мобілізованим: їжу, одяг, потрібні речі. Аргументує тим, що є люди й з дальніх сил, до яких можуть приїхати передачі аж на другий чи третій  день. У шостому відділі Полтавського районного ТЦК та СП у Решетилівці годують таких людей, також для них є душова.

Нагадаємо, що «Главком» провів відверту розмову з 25-річним фронтовиком, який тепер служить у ТЦК, Олександром Порожнюком. Він говорить: «У спину летять прокльони». 25-річного сержанта Олександра Порожнюка, позивний Малий, керівництво ТЦК зазвичай відправляє «на повістки». Це не означає, що Малий палким словом запалює сумління ухилянтів, але принаймні вміло упереджує конфліктні ситуації.

Раніше командування Сухопутних військ повідомляє: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорядкуванні яких перебувають ТЦК та СП.

До слова Мурованокуриловецький районний суд розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК та СП Ігоря Б. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та керівництво звинуватили підполковника у недбалому ставленні до виконання військових обов'язків, оскільки він не виконав мобілізаційне завдання.

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Теги: ТЦК пільги

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