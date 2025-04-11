Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків

Письменниця закликала батьків провести виховну роботу з дітьми щодо російського контенту

У TikTok останнім часом шириться пісня Homay від російської групи Ay Yola, а також вона є дуже популярною серед молоді. Більшість людей не знає про те, що це російська пісня, через те, що вона співається башкирською мовою. Прослуховування цього треку конвертуються у гроші, які йдуть на російську армію. Про це говорить у своєму пості дитяча письменниця, педагог, мовна активістка Лариса Ніцой, повідомляє «Главком».

«Українські батьки! Покажіть це своїм дітям. Пришліть їм на телефони. Проведіть роботу. Не дорікайте, а попросіть ваших дітей провести роботу з однолітками. Їхній безвідповідальний перегляд повертається їм же бумерангом! Сприяє прильотам на їхні ж голови московитських ракет», – пише фахівчиня.

Також до публікації вона додає скриншот з рашистського акаунта, який радіє тому, що пісня Homay – Ay Yola посіла 1 місце в українському чарті на Apple Music. Він також зазначає, що всі гроші за цю пісню будуть перетворені у фугасні авіабомби, а також російські БПЛА «Герань».

Що відомо про гурт Ay Yola?

Ay Yola – це російський гурт з Башкортостану, РФ, який був заснований у 2024 році. У склад входять: Адель Шайхітдінова, Руслан Шайхітдінов, Ринат Рамазанов.

За даними росЗМІ, гурт підтримує війну РФ проти України. Зокрема, фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт.

Зауважимо, що пісня гурту Ay Yola очолила рейтинг українського Apple Music у той самий час, коли в Кривому Розі прощалися із дітьми, яких вбила Росія.

Нагадаємо, що ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

До слова мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг на російський контент. З початку вторгнення мешканці шести областей України найчастіше подавали скарги на використання російської музики у публічних місцях. Перше місце посідають кияни.