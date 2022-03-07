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    Російські військові обстріляли село на Одещині

    Російські військові обстріляли село на Одещині

    Про постраждалих не повідомляється

    Війська РФ завдали ракетного удару в районі села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомив у Телеграмі речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Ворог з моря завдав ракетного удару в районі населеного пункту Тузли... Удар був завданий по об'єктах критичної інфраструктури», зазначив Братчук.

    За його словами, інформація щодо сусідніх із Тузлами населених пунктів уточнюється. Про постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.

    Теги: Росія Одеса війна Одещина військові
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    Російські військові обстріляли село на Одещині