Російські військові обстріляли село на Одещині

Про постраждалих не повідомляється

Війська РФ завдали ракетного удару в районі села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомив у Телеграмі речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ворог з моря завдав ракетного удару в районі населеного пункту Тузли... Удар був завданий по об'єктах критичної інфраструктури», – зазначив Братчук.

За його словами, інформація щодо сусідніх із Тузлами населених пунктів уточнюється. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.