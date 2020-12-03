Таїланд планує відмовитися від масового туризму

За словами глави ТАТ, Таїланду необхідно також збільшити середні витрати на душу населення на 30%

Також влада має намір збільшити середні витрати на населення для відновлення туристичної галузі після пандемії

Уряд Таїланду розглядає можливість тимчасової відмови від масового туризму. Про це заявив глава Управління по туризму країни (ТАТ) Ютасак Супасорн, передає Bangkok Post.

«Більше ніякого масового туризму. Коли галузь знову встане на ноги, Таїланд повинен бути привабливим місцем, це означає, що ми забезпечимо безпеку та гігієну», – заявив він.

За словами глави ТАТ, Таїланду необхідно також збільшити середні витрати на душу населення на 30%.

Він також зазначив, що таїландський туризм зміг дуже швидко прийти в норму після минулих криз, і цей раз не стане винятком, хоч чергова хвиля коронавірусу і буде заважати туристичної діяльності. На думку чиновника, туристичний сектор в Таїланді тепер має в довгостроковій перспективі покладатися на внутрішній ринок.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.

Зазначимо, що з 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

До слова, Туніс скасував обов'язковий карантин для туристів.

Також, Румунія ввела нові правила для українських туристів.

Крім того, Йорданія відкрила кордони для туристів із 43 країн.

Зазначимо, Ісландія відкрила кордони для заможних туристів.

Додамо, що Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів.