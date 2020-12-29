Таїланд знову відкрився для українців: умови в’їзду

Стало відомо, на яких умовах можна їхати в Таїланд

Перед польотом в Таїланд необхідно отримати дозвіл на в'їзд для конкретного авіарейсу, сертифікат придатності до польоту про стан здоров'я пасажира і негативний ПЛР-тест на ковід

Таїланд знову починає приймати українських туристів. На південних курортах можна буде провести не лише коротку відпустку, але й залишитися на кілька місяців.

Туристичне управління Таїланду (ТАТ) повідомляє, що країна відкрилася для українських туристів із кількома варіантами в'їзду - у залежності від планованої тривалості перебування на території держави.

«Із червня Таїланд живе в звичайному режимі і повністю готовий до прийому іноземних гостей. Різноманітні візові опції і членство в Elite Card надають чудову можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою, і членів їхніх сімей провести найхолодніші місяці року в сонячному Таїланді, одному з найбезпечніших місць у світі щодо пандемії ковіду», - повідомила Ваджанан Сільпаворнвіват, директор представництва TAT у Східній Європі.

Вирушаючи до Таїланду на відпочинок або на «зимівлю», варто визначитися із термінами перебування. Від цього залежить, яку візу необхідно оформити.

До 30 днів українці можуть перебувати в країні завдяки безвізовому режиму і, за бажання, на місці можна продовжити візу до 45 днів. За наявності нової туристичної візи (TR) можна перебувати в Таїланді до 60 днів і продовжити її на 30 днів. Спеціальна туристична віза (STV) доступна мандрівникам, які збираються провести в країні до 90 днів – її можна продовжувати двічі на той самий термін.

Крім того, для мандрівників існують інші типи не імміграційних віз, щоб провести теплу зиму в Таїланді.

Щоб отримати довгострокову візу, необхідно подати заяву на отримання візи в Посольство Королівства Таїланд у Варшаві за 3 тижні до запланованого виїзду. Це можна зробити за допомогою авторизованих агентів в Польщі.

Перед польотом в Таїланд необхідно отримати дозвіл на в'їзд (Certificate of Entry) для конкретного авіарейсу, сертифікат придатності до польоту (Fit to Fly Certificate) про стан здоров'я пасажира і негативний ПЛР-тест на ковід, дійсний 72 години до вильоту, зазначається в інформації ТАТ.

Також необхідно оформити страховку від коронавірусу з мінімальною сумою покриття 100000 доларів.

Оскільки за весь час пандемії у Таїланді зафіксовано всього 4200 випадків коронавірусу, у країні діють посилені заходи безпеки з метою убезпечити місцеве населення від поширення коронавірусу.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всіх туристів просять пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) в затверджених урядом місцях. Зараз таких місць – більше сотні: в Бангкоку і інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї і Паттайя.

Після карантину необхідно буде здати ПЛР-тест. Якщо він негативний – турист може вільно відвідувати всі місця в країні.

Джерело: РБК-Україна