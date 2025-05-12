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Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова
Гаврилюк був у складі Ставки з жовтня 2024 року
фото: Міноборони України

Гаврилюк був у складі Ставки сім місяців

Президент України Володимир Зеленський указом виключив генерал-лейтенанта та ексзаступника міністра оборони Івана Гаврилюка зі складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає «Главком».

Варто зазначити, що Іван Гаврилюк залишився членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова фото 1

Гаврилюка було введено до складу Ставки у жовтні 2024 року. У квітні 2025 року Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. 

Що відомо про Івана Гаврилюка?

У Збройних Силах України Гаврилюк з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час. З 2015-го по 2018 рік – начальник Тилу Збройних Сил України. 

З 2018-го по 2020 рік – начальник Головного управління логістики – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України. 

24 лютого 2022 року — прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. 

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

З 17 травня 2024 року був призначений першим заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, у березні, Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України, до складу якої як представники держави увійшли перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та екс-заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

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Теги: Міноборони Іван Гаврилюк указ

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