Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі

Раніше Путін заговорив про прямі переговори з Україною в Стамбулі

Численні коментарі посадовців РФ дають підстави вважати, що диктатор Путін не приїде до Стамбула

Російські чиновники публічно демонструють небажання Кремля погоджуватися на прямі переговори з Україною, попри запрошення президента Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Заступник спікера Ради Федерації РФ Костянтин Косачов назвав ініціативу Зеленського «видовищем» і «комедією», поставивши під сумнів серйозність намірів України.

Інші представники російської влади, зокрема, депутат Держдуми Олексій Чепа та посол з особливих доручень Родіон Мірошник, публічно висловили недовіру до України, звинувативши її в порушенні попередніх домовленостей.

Представники окупаційної влади на захоплених територіях також заявили, що запрошення Зеленського лише спроба створити негативний імідж Путіна у разі відмови.

ISW наголошує, що офіційної відповіді від Кремля досі немає, але численні коментарі посадовців РФ дають підстави вважати, що диктатор Путін не приїде до Стамбула.

«Заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що Путін, ймовірно, не поїде до Стамбула та не зустрінеться із Зеленським», підкреслили в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада активно готує населення до тривалого конфлікту, поширюючи наративи про «нелегітимність» українського керівництва.

Глава Кремля Путін може використати цей наратив у майбутньому для виправдання зриву будь-яких потенційних мирних домовленостей та відновлення війни за сприятливих для Росії умов.

«Путін, зокрема, у своєму запрошенні на переговори в Стамбулі посилався на «київську владу», а не на Зеленського чи український уряд», – додають аналітики.

Аналітики підкреслюють, що без визнання Росією легітимності українського уряду будь-яка довгострокова мирна угода залишатиметься під загрозою зриву.

Варто зазначити, у нічному зверненні Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

До слова, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню.

Зазначимо, Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».