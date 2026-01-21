Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки

«Тривале перебування в холодному житлі – це не просто дискомфорт, а реальний фактор ризику для здоров’я»

При тривалому переохолодженні зростає ризик патологій дихальної системи

Внаслідок системних ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в квартирах багатьох українців наразі опалення або зовсім відсутнє, або тримається на мінімальних позначках. Як тривале перебування в холодному приміщенні, коли температура не піднімається вище 14-18 градусів тепла, впливає на наш організм, «Главкому» пояснила терапевтка загальної практики Катерина Дворжанська.

Ризики для систем та органів

«Тривале перебування в холодному житлі – це не просто дискомфорт, а реальний фактор ризику для здоров’я», – зазначила лікарка.

За її словами, при тривалому переохолодженні зростає ризик патологій дихальної системи. Йдеться насамперед про ГРВІ, бронхіти, пневмонії. Медик пояснила, що холодне повітря подразнює дихальні шляхи, знижуючи місцевий імунітет.

Холод також посилює симптоми у людей, які страждають на астму та хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).

Що стосується серцево-судинної системи, то тривалий холод, за словами медикині, змушує судини звужуватися, що небезпечно підвищенням тиску. Як наслідок – значно зростає ризик інфарктів та інсультів, особливо у людей 50+ або з гіпертонією.

Крім того, тривале перебування в холодному приміщенні з температурою не вище 18 градусів небезпечно значним посиленням болю в м’язах та суглобах, загостренням артритів та радикулітів.

«При постійному виснажливому холоді наші м’язи швидше «дерев’яніють», що небезпечно ризиком спазмів», – пояснила Катерина Дворжанська.

За словами медикині, постійний холод, від якого людина ніде не може перепочити, веде до хронічного стресу. Падає концентрація, з’являється апатія, дратівливість. Може поглиблюватися депресивний стан, який, стверджує медик, люди часто недооцінюють.

Терапевтка зауважила, що в холодні місяці року найбільше занепокоєння у лікарів викликають особливі групи ризику, тобто діти, літні люди, пацієнти із хронічними хворобами, ті, хто має недостатнє харчування або анемію.

Коли потрібно негайно викликати швидку

Катерина Дворжанська порадила якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду швидкої медичної допомоги, якщо спостерігається хоча б один із таких станів. А саме:

біль у грудях, відчуття стискання, задишка;

сильна слабкість, запаморочення, втрата свідомості;

різке підвищення артеріального тиску, який не збивається;

оніміння обличчя, ноги, порушення мовлення чи зору;

температура тіла нижче 35 градусів (ознака переохолодження).

«Це вже не «просто замерз», тут рахунок може йти на години», – попередила терапевтка.

Не відкладати візит до сімейного лікаря медикиня радить, якщо кашель, нежить і біль у горлі тривають понад 3-4 дня. Негайного медичного огляду потребує кашель з мокротинням, хрипи, біль у грудях при диханні.

Причиною візиту до лікаря також повинні стати постійних озноб, навіть коли людина тепло вдягнена, різке посилення болю в суглобах або спині, загальна виснаженість, яка не минає після відпочинку.

За словам Катерини, лікарі все частіше говорять про психоемоційні сигнали, які теж варто сприймати серйозно. Серед них:

постійна апатія, тривожність, плаксивість;

відчуття, що «вже нічого не радує»;

порушення сну через холод чи напругу;

відчуття безсилля, яке тягнеться тижнями.

«Якщо ви ловите себе на думці, що «мабуть, вже варто показатися лікарю», це для вас маленький, але важливий орієнтир, що це дійсно треба зробити», – зазначила сімейна лікарка.

Нагадаємо, холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома. Порадами, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я розповіла лікарка мобільної служби паліативної допомоги з Києва Зоя Максимова.

