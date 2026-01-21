Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
google social img telegram social img facebook social img
Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
«Тривале перебування в холодному житлі – це не просто дискомфорт, а реальний фактор ризику для здоров’я»
фото із відкритих джерел

При тривалому переохолодженні зростає ризик патологій дихальної системи

Внаслідок системних ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в квартирах багатьох українців наразі опалення або зовсім відсутнє, або тримається на мінімальних позначках. Як тривале перебування в холодному приміщенні, коли температура не піднімається вище 14-18 градусів тепла, впливає на наш організм, «Главкому» пояснила терапевтка загальної практики Катерина Дворжанська.

Ризики для систем та органів

«Тривале перебування в холодному житлі – це не просто дискомфорт, а реальний фактор ризику для здоров’я», – зазначила лікарка.

За її словами, при тривалому переохолодженні зростає ризик патологій дихальної системи. Йдеться насамперед про ГРВІ, бронхіти, пневмонії. Медик пояснила, що холодне повітря подразнює дихальні шляхи, знижуючи місцевий імунітет.

Холод також посилює симптоми у людей, які страждають на астму та хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). 

Що стосується серцево-судинної системи, то тривалий холод, за словами медикині, змушує судини звужуватися, що небезпечно підвищенням тиску. Як наслідок – значно зростає ризик інфарктів та інсультів, особливо у людей 50+ або з гіпертонією.

Крім того, тривале перебування в холодному приміщенні з температурою не вище 18 градусів небезпечно значним посиленням болю в м’язах та суглобах, загостренням артритів та радикулітів.

«При постійному виснажливому холоді наші м’язи швидше «дерев’яніють», що небезпечно ризиком спазмів», – пояснила Катерина Дворжанська.

За словами медикині, постійний холод, від якого людина ніде не може перепочити, веде до хронічного стресу. Падає концентрація, з’являється апатія, дратівливість. Може поглиблюватися депресивний стан, який, стверджує медик, люди часто недооцінюють.

Терапевтка зауважила, що в холодні місяці року найбільше занепокоєння у лікарів викликають особливі групи ризику, тобто діти, літні люди, пацієнти із хронічними хворобами, ті, хто має недостатнє харчування або анемію.

Коли потрібно негайно викликати швидку

Катерина Дворжанська порадила якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду швидкої медичної допомоги, якщо спостерігається хоча б один із таких станів. А саме:

  • біль у грудях, відчуття стискання, задишка;
  • сильна слабкість, запаморочення, втрата свідомості;
  • різке підвищення артеріального тиску, який не збивається;
  • оніміння обличчя, ноги, порушення мовлення чи зору;
  • температура тіла нижче 35 градусів (ознака переохолодження).

«Це вже не «просто замерз», тут рахунок може йти на години», – попередила терапевтка.

Не відкладати візит до сімейного лікаря медикиня радить, якщо кашель, нежить і біль у горлі тривають понад 3-4 дня. Негайного медичного огляду потребує кашель з мокротинням, хрипи, біль у грудях при диханні.

Причиною візиту до лікаря також повинні стати постійних озноб, навіть коли людина тепло вдягнена, різке посилення болю в суглобах або спині, загальна виснаженість, яка не минає після відпочинку.

За словам Катерини, лікарі все частіше говорять про психоемоційні сигнали, які теж варто сприймати серйозно. Серед них:

  • постійна апатія, тривожність, плаксивість;    
  • відчуття, що «вже нічого не радує»;
  • порушення сну через холод чи напругу;
  • відчуття безсилля, яке тягнеться тижнями.

«Якщо ви ловите себе на думці, що «мабуть, вже варто показатися лікарю», це для вас маленький, але важливий орієнтир, що це дійсно треба зробити», – зазначила сімейна лікарка.

Нагадаємо, холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома. Порадами, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я розповіла лікарка мобільної служби паліативної допомоги з Києва Зоя Максимова.

Раніше «Главком» розповідав про те, як сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк поділилася з читачами «Главкома» перевіреними порадами, які допоможуть зігрітися без опалення.

Читайте також:

Теги: здоров'я лікар самопочуття медик поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
29 грудня, 2025, 04:45
Пожежі в Лос-Анджелесі призвели до сплеску тяжких захворювань
Лікарі зафіксували сплеск серйозних захворювань після пожеж у Лос-Анджелесі
17 грудня, 2025, 18:30
Науковці знайшли глибинні причини депресії
Знайдено прихований провокатор важкої депресії
11 грудня, 2025, 17:28
Фахівці стверджують, що є страви, які можуть стояти без холодильника 3-5 днів
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
22 грудня, 2025, 20:45
Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
19 грудня, 2025, 17:24
Магазинний майонез безпечніший за домашній через пастеризацію яєць та контроль мікрофлори
Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога
26 грудня, 2025, 17:15
Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
19 грудня, 2025, 13:27
Ветеранка британського флоту поділилася своїм секретом довголіття
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
1 сiчня, 12:29
Після екстреної госпіталізації в Москві Кадиров повернувся в Чечню
Кадиров вже тиждень не з’являється на публіці після екстреної госпіталізації
31 грудня, 2025, 17:45

Здоров'я

Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі
Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі
Прогноз магнітних бур на 19-20 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 січня: якою буде сонячна активність
Ексспікер Литвин на 70-му році життя пірнув в ополонку (фото)
Ексспікер Литвин на 70-му році життя пірнув в ополонку (фото)
Показник здоров'я серця: кардіолог назвав аналіз, який потрібно здавати вже після 20 років
Показник здоров'я серця: кардіолог назвав аналіз, який потрібно здавати вже після 20 років

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua