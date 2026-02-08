«Ти живий? І що тепер?». Полоненого окупанта здивувала власна матір

Ілля повідомляє матері, що живий і перебуває в полоні. Натомість вона запитує, що їй робити далі та як діяти у цій ситуації

Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Як інформує «Главком», діалог оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

«Що сталося? Дайте мені з ним поговорити», – каже жінка.

Ілля повідомляє матері, що живий і перебуває в полоні. Натомість вона запитує, що їй робити далі та як діяти у цій ситуації.

«І що тепер? Що треба робити?», – питає мати.

Син просить її повідомити військову частину про те, що він живий, аби змінили його статус.

«В частину подзвонити, сказати, що я живий хоча б», – каже окупант.

Під час розмови жінка скаржиться на погане самопочуття, брак коштів і проблеми з телефоном. Вона також говорить, що родині вже повідомили про зникнення сина безвісти.

«Ми ж писали бумажку, що ти безвісти пропавший», – зазначає вона.

Журналіст, присутній під час дзвінка, звертає увагу на емоційну відстороненість матері та відсутність яскравої реакції на звістку про те, що син живий. Після завершення розмови сам Ілля зізнається, що відчуває порожнечу та пригніченість.

За словами полоненого, його мати тривалий час зловживала алкоголем, а він сам виріс у складних соціальних умовах.

Раніше полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

