За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
У Білоцерківському районі сім'я з трьох людей отруїлася через бензиновий генератор
фото з відкритих джерел

Рятувальники наголошують, що чадний газ не має кольору та запаху і є смертельно небезпечним

У ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву оселі та використання генератора. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, що в одному з населених пунктів Бучанського району госпіталізували родину з трьох людей, серед яких – двоє дітей. За даними рятувальників, мешканці квартири для обігріву приміщення використовували газові конфорки кухонної плити. Через деякий час люди відчули різке погіршення самопочуття, з ознаками отруєння чадним газом їх госпіталізували до лікарні.

Ще один випадок стався під ранок у Білоцерківському районі. Постраждала сім'я з трьох людей – двоє дорослих та одна дитина. Як встановили фахівці, причиною отруєння став бензиновий генератор. Прилад працював у підвальному приміщенні житлового будинку.

Рятувальники наголошують, що чадний газ не має кольору та запаху і є смертельно небезпечним. Щоб уникнути трагедії, фахівці закликають: не використовувати газові плити, духовки чи конфорки для обігріву приміщень, не вмикати генератори в закритих або напівзакритих приміщеннях – навіть у підвалах чи на балконах, регулярно провітрювати оселі та перевіряти справність вентиляційних каналів. 

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя.  У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

До слова, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.

