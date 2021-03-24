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    МОЗ відреагував на смерть військової, яка нещодавно вакцинувалась

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    У МОЗ наголосили, що у військової не було протипоказань для введення вакцини - МОЗ відреагував на смерть військової, яка нещодавно вакцинувалась
    У МОЗ наголосили, що у військової не було протипоказань для введення вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Судово-медична експертиза ще має встановити причину смерті

    Міністерство охорони здоров'я закликало громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини смерті військовослужбовці в Одеській області, яка нещодавно була щеплена від Covid-19. Остаточні причини смерті буде встановлено судово-медичною експертизою. Про це йдеться у заяві МОЗ.

    За попередньою інформацією, смерть військової настала в результаті гострих розладів кровообігу.

    «Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби», – повідомили в МОЗ.

    Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону Операції Об'єднаних сил.

    «Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. В той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано», – йдеться в заяві.

    Після щеплення, станом на ранок 23 березня, жінка скарг на здоров'я не висловлювала.

    «Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково. Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця», – додали в МОЗ.

    У міністерстві зазначили, що станом на 19 березня в світі ввели 397 млн доз вакцини від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жодного випадку смерті від вакцини не зафіксовано.

    Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовець за контрактом, яка двома днями раніше отримала щеплення від коронавірусу.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Одещина смерть військові хвороби щеплення
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