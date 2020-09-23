Коронавірус у США: Трамп готовий першим випробувати вакцину

За її словами, Трамп «буде щасливий стати й першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу».

«Він вважає, що це буде безпечна й ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її», – сказала Мак-Енані.

Речниця уточнила, що Трампу не принципово, буде ця вакцина виробництва США чи іншої країни.

«Я хочу лише, щоб була вакцина, яка працює. Мене не хвилює, якщо її зробить інша країна, я зніму перед нею капелюха», – процитувала вона главу Білого дому.

Нагадаємо, що на початку вересня Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже в жовтні.

У європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.