Коронавірус у США: Трамп готовий першим випробувати вакцину
Президент США Дональд Трамп готовий першим випробувати вакцину від коронавірусу
За її словами, Трамп «буде щасливий стати й першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу».
«Він вважає, що це буде безпечна й ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її», – сказала Мак-Енані.
Речниця уточнила, що Трампу не принципово, буде ця вакцина виробництва США чи іншої країни.
«Я хочу лише, щоб була вакцина, яка працює. Мене не хвилює, якщо її зробить інша країна, я зніму перед нею капелюха», – процитувала вона главу Білого дому.
Нагадаємо, що на початку вересня Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже в жовтні.
У європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.