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    Здоров'я

    За добу на Буковині зафіксували майже чотири десятки нових випадків Covid-19

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    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3836 осіб - За добу на Буковині зафіксували майже чотири десятки нових випадків Covid-19
    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3836 осіб

    23 буковинців сьогодні побороли коронавірус

    У Чернівецькій області в четвер, 11 червня, виявили ще 38 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3836 осіб.

    За словами Осачука, 23 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

    Зазначимо, що 10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

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