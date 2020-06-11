За добу на Буковині зафіксували майже чотири десятки нових випадків Covid-19
23 буковинців сьогодні побороли коронавірус
У Чернівецькій області в четвер, 11 червня, виявили ще 38 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3836 осіб.
За словами Осачука, 23 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.
Зазначимо, що 10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.
До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії.
-
Всього29070
-
Хворіють15075
-
Одужали13141
-
Померли854
Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.