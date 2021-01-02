Кількість випадків Covid-19 у США перевищила 20 млн

Майже чверть усіх випадків захворювання на коронавірус приходиться на Сполучені Штати

Вперше за багато років на Таймс-сквер у Нью-Йорку не було людей на Новий рік

У США кількість випадків захворювання на коронавірус перевищила 20 мільйонів.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Найбільше інфікованих у штатах Каліфорнія (2,3 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью–Йорк (979 тис.) та Іллінойс (963 тис.).

Майже чверть усіх випадків захворювання на коронавірус приходиться на Сполучені Штати. Вакцинація поки що йде повільно.

При цьому у трьох штатах – Каліфорнії, Колорадо і Флориді – виявлені випадки «британського» штаму коронавірусу, який вважається більш заразним.

Число смертей через коронавірус у США наближається до 346 тисяч.

Раніше повідомлялося, що до кінця грудня в США вакцинували проти Covid-19 2,8 мільйона осіб, тобто більше ніж у шість разів менше, ніж спочатку планували.

Наразі програма вакцинації США передбачає до червня вакцинувати близько 80 % зі 330,7 млн жителів Америки. Але для досягнення цієї мети щодня необхідно вакцинувати щонайменше три мільйони людей. Водночас наразі лише близько двох мільйонів жителів США отримали щеплення.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу розпочинається масова вакцинація від Covid-19. Аналогічні кампанії цього місяця також стартували у Великій Британії, Канаді, США, Росії та інших країнах.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Однак у ВООЗ попереджали, що сама лише вакцинація не зможе зупинити пандемію – у боротьбі з коронавірусом потрібне «підкріплення».Також у ВООЗ розповіли, чи варто вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики коронавірус.