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    Авто

    Honda розробила «маску» від вірусів для автомобіля

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    &laquo;Ми хочемо, щоб водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли в холодну погоду зачиняють вікна автомобілів, - заявили у компанії - Honda розробила «маску» від вірусів для автомобіля
    «Ми хочемо, щоб водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли в холодну погоду зачиняють вікна автомобілів, - заявили у компанії

    «Маска» для автомобіля може вловлювати до 99,8% вірусів, які передаються повітрям

    Японська компанія Honda розробила «маску» для салонного фільтра автомобіля, здатну вловлювати до 100% вірусів, що передаються повітрям. Про це повідомляє портал Carscoops.

    Зазначається, що така «маска» для автомобіля може вловлювати до 99,8% вірусів, які передаються повітрям, за 15 хвилин або до 99,9% за 24 години.

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    «Ми хочемо, щоб водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли в холодну погоду зачиняють вікна автомобілів», ─ заявив голова проєкту Такахару Ечіго.

    За даними компанії, принцип роботи «Kurumask» такий самий, як і у звичайної маски. Вона надягається на салонний фільтр та ефективна впродовж року.

    Наразі «маска» розроблена тільки для моделі Honda N-Box. Проте ймовірно, що в майбутньому вона стане доступною і для інших автомобілів цієї марки.

    Як повідомлялося, корпорація Honda оголосила про відкликання у Китаї понад мільйон автомобілів через потенційні проблеми із паливним насосом.

    Теги: автомобіль вірус коронавірус
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