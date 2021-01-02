Honda розробила «маску» від вірусів для автомобіля

«Ми хочемо, щоб водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли в холодну погоду зачиняють вікна автомобілів, - заявили у компанії

«Маска» для автомобіля може вловлювати до 99,8% вірусів, які передаються повітрям

Японська компанія Honda розробила «маску» для салонного фільтра автомобіля, здатну вловлювати до 100% вірусів, що передаються повітрям. Про це повідомляє портал Carscoops.

Зазначається, що така «маска» для автомобіля може вловлювати до 99,8% вірусів, які передаються повітрям, за 15 хвилин або до 99,9% за 24 години.

«Ми хочемо, щоб водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли в холодну погоду зачиняють вікна автомобілів», ─ заявив голова проєкту Такахару Ечіго.

За даними компанії, принцип роботи «Kurumask» такий самий, як і у звичайної маски. Вона надягається на салонний фільтр та ефективна впродовж року.

Наразі «маска» розроблена тільки для моделі Honda N-Box. Проте ймовірно, що в майбутньому вона стане доступною і для інших автомобілів цієї марки.

Як повідомлялося, корпорація Honda оголосила про відкликання у Китаї понад мільйон автомобілів через потенційні проблеми із паливним насосом.