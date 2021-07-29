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    Коронавірус: в Україні за добу виявлено понад 800 нових хворих

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    За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб - Коронавірус: в Україні за добу виявлено понад 800 нових хворих
    За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб
    Фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 250 907 осіб

    За добу 28 липня в Україні зафіксували 846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, одужали від хвороби 510 осіб. Загалом з початку пандемії виявили понад 2,25 млн випадків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    «За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41)», – йдеться у повідомленні.

    У міністерстві додали, що за минулу добу:

    • госпіталізовано – 480 осіб;
    • летальних випадків – 25;
    • одужало – 510 осіб.

    За добу протестували: методом ПЛР – 19 582 особи, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 14 960 осіб.

    Водночас за весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 250 907 осіб;
    • одужало – 2 185 849 осіб;
    • летальних випадків – 52 916;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях», – резюмували у МОЗ.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби аналізи коронавірус
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    Коронавірус: в Україні за добу виявлено понад 800 нових хворих