Коронавірус: в Україні за добу виявлено понад 800 нових хворих

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 250 907 осіб

За добу 28 липня в Україні зафіксували 846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, одужали від хвороби 510 осіб. Загалом з початку пандемії виявили понад 2,25 млн випадків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41)», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що за минулу добу:

госпіталізовано – 480 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 510 осіб.

За добу протестували: методом ПЛР – 19 582 особи, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 14 960 осіб.

Водночас за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 250 907 осіб;

одужало – 2 185 849 осіб;

летальних випадків – 52 916;

проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях», – резюмували у МОЗ.