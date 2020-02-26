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    У Чернівцях до лікарні забрали другу людину, яка повернулася з Італії

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    <p><span>В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу&nbsp;<o:p></o:p></span></p> - У Чернівцях до лікарні забрали другу людину, яка повернулася з Італії

    В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу 

    Протягом тижня пацієнтів перевірять на коронавірус

    В обласну клінічну лікарню Чернівців госпіталізували вже другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.

    Про це сказала заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

    «Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки», - сказала посадовець.

    Також вона розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.

    Водночас, присутня на брифінгу заступник голови ОДА Наталія Гусак поінформувала, що в області визначили два базові заклади, в яких прийматимуть людей із підозрою на коронавірус. Наразі в цих лікарнях є 13 працюючих апаратів для штучної вентиляції легень, 50 масок і 50 комбінезонів.

    «У нашій області визначили два базових заклади, які, в разі потреби, приймають людей із підозрою на коронавірус – обласна клінічна лікарня та дитяча обласна лікарня. Вони наразі забезпечені 50 масками і 50 комбінезонами та окулярами. Але у МОЗ пообіцяли найближчим часом забезпечити регіони всім необхідним у повному обсязі», - зазначила Гусак.

    За її словами, сьогодні представник Чернівецької обласної клінічної лікарні виїхав у Дніпро. Там він отримає допомогу, виділену урядом: інфузомати, мішки Амбу, пульсоксиметри, два апарати для штучної вентиляції легень та 197 тисяч медичних масок.

    «Якщо все буде гаразд, то вже у п’ятницю все це матимемо в Чернівцях. Наразі у двох базових лікарнях працюють 13 апаратів для штучної вентиляції легень. Ще 6 - ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медзакладах», - сказала заступник голови ОДА.

    Напередодні у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на зараження коронавірусом.

    До слова, українські прикордонники показали, як вони міряють температуру туристам із Угорщини.

    Напередодні голова МВС Арсен Аваков заявив, що температуру будуть міряти всім, хто прибуває в Україну.

    Також нагадаємо, що в аеропорту «Київ» пасажирів із Італії зустрічає лікар-епідеміолог.

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