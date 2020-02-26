У Чернівцях до лікарні забрали другу людину, яка повернулася з Італії
В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу
Протягом тижня пацієнтів перевірять на коронавірус
В обласну клінічну лікарню Чернівців госпіталізували вже другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.
Про це сказала заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.
«Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки», - сказала посадовець.
Також вона розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.
Водночас, присутня на брифінгу заступник голови ОДА Наталія Гусак поінформувала, що в області визначили два базові заклади, в яких прийматимуть людей із підозрою на коронавірус. Наразі в цих лікарнях є 13 працюючих апаратів для штучної вентиляції легень, 50 масок і 50 комбінезонів.
За її словами, сьогодні представник Чернівецької обласної клінічної лікарні виїхав у Дніпро. Там він отримає допомогу, виділену урядом: інфузомати, мішки Амбу, пульсоксиметри, два апарати для штучної вентиляції легень та 197 тисяч медичних масок.
«Якщо все буде гаразд, то вже у п’ятницю все це матимемо в Чернівцях. Наразі у двох базових лікарнях працюють 13 апаратів для штучної вентиляції легень. Ще 6 - ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медзакладах», - сказала заступник голови ОДА.
Напередодні у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на зараження коронавірусом.
До слова, українські прикордонники показали, як вони міряють температуру туристам із Угорщини.
Напередодні голова МВС Арсен Аваков заявив, що температуру будуть міряти всім, хто прибуває в Україну.
Також нагадаємо, що в аеропорту «Київ» пасажирів із Італії зустрічає лікар-епідеміолог.