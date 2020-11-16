Коронавірус забрав життя митрополита Елладської православної церкви, який підтримував ПЦУ

Ієрарх Православної церкви Еллади владика Іоан помер 15 листопада на 62 році життя

Ієрарх Православної церкви Еллади, митрополит Лангадський, Літський і Рединський Іоан помер 15 листопада на 62 році життя. Співчуття з цього приводу висловив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Twitter, пише Релігійна правда.

«Сумна звістка надійшла сьогодні з Греції – завершився земний шлях митрополита Лангади владики Іоана. Цей ієрарх дуже любив Україну і Українську церкву, багато попрацював для зміцнення наших», ─ написав Епіфаній.

У своєму співчутті митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон зазначив, що митрополит Іоан щиро вболівав за Українську Церкву і багато працював для того, щоби Православна Церква України отримала визнання. «Він завжди з радістю приймав паломників з України, благословляв звершувати богослужіння у своїй єпархії і з особливою любов’ю та повагою ставився до Блаженійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Ще до офіційного визнання Елладською церквою Православної церкви України митрополит Іоанн співслужив з ієрархами та духовенством ПЦУ у Києві в День 1031-ї річниці Хрещення Руси-України», – зазначив митрополит Симеон.

За повідомленням лікарні Папагеоргіу в Салоніках, куди був госпіталізований ієрарх, 13 листопада у нього було виявлено коронавірус, після чого лікарі почали боротьбу за його життя, яке закінчилася 15 листопада в 6.36.

До відома, митрополит Іоанн (Тассіас) народився в Салоніках у 1958 році. У 1979 році закінчив Духовно-педагогічну академію, а в 1982 році – факультет пастирського і соціального богослов’я Університету Салоніки. У тому ж році він був висвячений в сан диякона і очолив управління Салонікської єпархії Елладської архієпископії у справах молоді. У 1983 році о. Іоанн був висвячений в сан пресвітера і служив в храмі святих Кирила і Мефодія до 1994 року. Потім його призначили настоятелем храму святого великомученика Димитрія Солунського і протосинкела Салонікської митрополії.

10 травня Синодом Елладської архиєпископії о. Іоан обраний митрополитом Лангадським.

Митрополит Іоан був внесений до списку Паломницької служби Московського Патріархату як єрарх, який визнав ПЦУ і тому «не підлягає канонічному спілкуванню з РПЦ».

Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.