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    Від коронавірусу помер відомий український тренер

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    Під керівництвом Володимира Опальника українські веслувальниці здобули олімпійське золото - Від коронавірусу помер відомий український тренер
    Під керівництвом Володимира Опальника українські веслувальниці здобули олімпійське золото
    Світлина із соцмереж

    Володимирові Опальнику був 71 рік

    Сьогодні, 16 листопада вночі у лікарні в Києві на 72-му році життя від ускладнень, пов’язаних з захворюванням коронавірусом, помер багаторічний головний тренер збірної України з академічного веслування Володимир Опальник.

    Під керівництвом Володимира Опальника українські академіки сягали найбільших вершин світу і Європи. Зокрема на Олімпіаді-2012 жіноча четвірка парна здобула золоту нагороду.

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    Володимир опальник зі своїми золотими підопічними

    Зауважимо, зо через пандемію коронавірусу цьогоріч міжнародних стартів з академічного веслування не було.

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    Теги: веслування смерть тренер академічне веслування коронавірус Володимир Опальник
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