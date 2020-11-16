Від коронавірусу помер відомий український тренер

Володимирові Опальнику був 71 рік

Сьогодні, 16 листопада вночі у лікарні в Києві на 72-му році життя від ускладнень, пов’язаних з захворюванням коронавірусом, помер багаторічний головний тренер збірної України з академічного веслування Володимир Опальник.

Під керівництвом Володимира Опальника українські академіки сягали найбільших вершин світу і Європи. Зокрема на Олімпіаді-2012 жіноча четвірка парна здобула золоту нагороду.

Володимир опальник зі своїми золотими підопічними

Зауважимо, зо через пандемію коронавірусу цьогоріч міжнародних стартів з академічного веслування не було.

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