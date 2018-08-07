Корпорація олігарха Дерипаски законсервує завод через санкції США



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Надвоїцький алюмінієвий завод орієнтований на американський ринок

Завод, орієнтований на американський ринок, вже чотири місяці працює тільки на склад, генеруючи значні збитки

Корпорація UC Rusal російського бізнесмена Олега Дерипаски почне в серпні консервацію електролізних потужностей Надвоїцького алюмінієвого заводу в Карелії.

Про це повідомляє РБК з посиланням на представника компанії.

Завод, орієнтований на американський ринок, вже чотири місяці працює тільки на склад, генеруючи значні збитки.

Вашингтон в квітні ввів санкції проти Дерипаски і підконтрольних йому компаній, включаючи En+ і UC Rusal.

«Після введених OFAC санкцій Надвоїцький алюмінієвий завод позбувся ринків збуту і стабільних поставок сировини, продукція заводу виявилася незатребуваною, оскільки виробництво було повністю орієнтоване на американський ринок», - повідомили виданню в UC Rusal.

Надвоїцький алюмінієвий завод (знаходиться в 200 км від Петрозаводська) введений в експлуатацію в 1954 році. На заводі працюють майже 350 осіб.

Нагадаємо, мінфін США надав інвесторам російських компаній, щодо яких запроваджено санкції, більше часу для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group. При цьому компанії залишаються у санкційному переліку.

6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.

23 квітня міністерство фінансів США заявило про можливість скасування санкцій щодо компанію «Русал», якщо Олег Дерепаска перестане контролювати дану компанію.

16 квітня повідомлялося, що акції компанії «Русал» знизилися до історичного мінімуму і втратили майже половину вартості після введення США нових штрафних заходів. За даними Forbes, через введення санкцій статки Дерипаски стрімко скоротилися майже на 1 млрд доларів і склали 5,3 млрд доларів - в результаті російський олігарх втратив більше 15 відсотків активів.