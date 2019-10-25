Корупційний скандал у «Слузі народу»: троє депутатів свідчитимуть у САП



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Депутати від «монобільшості» самі записалися до Холодницького на прийом, аби дати пояснення

Троє представників фракції «Слуга народу» дадуть пояснення у Спеціальній антикорупційній прокуратурі через скандал з антикорупційним законопроектом №2047, який члени фінансового комітету Ради не підтримали, у зв’язку з чим їх запідозрили у хабарництві.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» повідомив очільник САП Назар Холодницький.

За його словами, депутати від «монобільшості» самі записалися до нього на прийом, аби дати пояснення.

«Це народні депутати. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернулася, — Ольга Василевська-Смаглюк. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у Facebook — ред.)», — сказав Холодницький.

Імена ще двох він розкрити не може через таємницю слідства.

Також очільник САП розповів, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія водив депутата-свідка, якому пропонували хабар за голосування на комітеті, до Служби безпеки.

Холодницький наголосив, що Арахамія має відвести свідка до САП і Національного антикорупційного бюро, бо вони займаються цією справою.

Також очільник САП заявив, що у НАБУ є професійний сертифікований поліграф, де можна пройти тест, який буде врахований під час слідства, а «не влаштовувати так звані медійні шоу з проходження тестування на детекторах брехні».

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф 24 жовтня мав пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Крім того, стало відомо, що депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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