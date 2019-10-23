Поліграфшоу від «Слуг народу»: тестування Арахамії перенесли



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Тестування Давида Арахамії на детекторі брехні перенесли на завтра

Глава фракції «Слуга народу» пройде поліграф 24 жовтня

Тестування на поліграфі для глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії перенесено на четвер.

Про це заявив політолог під час тестування.

Поліграфолог був не готовий з питаннями.

«У мене немає тестів під вашу ситуацію», - заявив він.

Тестування перенесли на завтра, 24 жовтня, о 16:00.

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф має пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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