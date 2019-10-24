Міністр Бородянський відповів на хамство Коломойського



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Володимир Бородянський відповів на образи олігарха Ігоря Коломойського Фото: Укрінформ

Бородянський вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини»

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав «хамством» образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра «покидьком» і закликав його вибачитися перед «всіма постраждалими від Гонтаревої».

«Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди», – сказав Бородянський.

Він вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини».

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

«Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим», – зазначив міністр.

Раніше стало відомо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.

Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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