«Корвалол» в Україні може подорожчати - Дзеркало тижня



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АТ «Фармак» вважає себе винахідником корвалолу і вже 15 років судиться з компанією «Дарниця»

Популярні заспокійливі краплі «Корвалол» в Україні можуть подорожчати, якщо АТ «Фармак» отримає монопольне право на радянську торговельну марку.

Про це пише видання «Дзеркало тижня» в журналістському розслідуванні під заголовком «Війна із запахом м'яти», яке розповідає про затяжний судовий спір між компаніями.

«Якщо «Фармак» виграє процес, він стане монополістом. Монополія веде до підвищення цін, яке боляче вдарить по основних споживачах корвалолу - пенсіонерам. Зараз флакончик м'ятних ліків коштує близько 15 грн, і настільки низька ціна є однією з причин популярності препарату», - пишуть автори статті.

Як приклад журналісти наводять газовані напої «кола», які виробляють транснаціональні гіганти Coca-Cola і Pepsi, а також локальні виробники в різних країнах, включаючи українську «Оболонь».

«Жодна з компаній не прагне заборонити продукти суперників, а наявність конкуренції не дозволяє будь-кому з виробників підняти ціни на солодку газовану воду», - пояснюють автори статті.

«Дзеркало тижня» нагадує, що «Фармак» в нинішньому році виграв позов у харківській компанії «Здоров'я», заборонивши їй виробляти препарат «Корвалол-Здоров'я».

«До монополії залишився один крок - перемога над «Дарницею». Втім, остання здаватися без бою не збирається. А значить, пенсіонери поки можуть дивитися на цінники в аптеках, не хапаючись за флакончик заспокійливого», - йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, «Корвалол» з'явився в СРСР в 1959 році як аналог старих німецьких ліків «Валокордин». АТ «Фармак» вважає себе винахідником корвалолу і вже 15 років судиться з компанією «Дарниця», вимагаючи скасування держреєстрації препарату «Корвалол-Дарниця».

Ще в 2011 році «Фармак» повністю програв «Дарниці» судовий процес за знак «Корвалол». Проте, в 2017 році «Фармак» відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на «Корвалол Corvalolum». В даний час справу розглядає Господарський суд Києва, найближче засідання відбудеться сьогодні, 23 жовтня.

АТ «Фармак» засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. Бенефіціар компанії - Філя Жебровська.