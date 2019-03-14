Кожен день може стати останнім у житті мого батька, - Елеонора Бекірова



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Едем Бекіров - інвалід першої групи, в умовах СІЗО стан його здоров'я різко погіршився Фото: atr.ua

Інвалід першої групи Едем Бекіров перебуває у російській в'язниці вже 92 дні, стан його здоров'я різко погіршився

Кожен день може стати останнім у житті політв'язня Едема Бекірова, в прямому сенсі слова. Про це заявила на своїй сторінці в Facebook дочка політв'язня Едема Бекірова Елеонора, в черговий раз звернувшись до правозахисників, омбудсмена і представників ЄС з проханням про сприяння в його звільненні.

«92 дні суцільного стресу, безсонних ночей і переживань. 92 дні мій хворий батько перебуває у сирій російській в'язниці, 92 дні без душу і свіжого повітря, без належного догляду і лікування. З кожним днем все страшніше і страшніше думати, чим все це може закінчитися. Я вже перестала сподіватися і вірити. До кого ще потрібно звернутися, щоб справа зрушила з місця? Кого просити про допомогу? Щоб дійсно допомогли, а не просто говорили і забували. Кожен цей день «обіцянок» може стати останнім у житті мого батька, в прямому сенсі цього слова. Ще раз звертаюся до всіх правозахисних організацій, омбудсмена з прав людини, представників ЄС і всім тим, хто може допомогти моєму батькові посприяти його звільненню ...», - звернулася з проханням Бекірова.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

Також повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого. На засіданні суду йому стало зле.

Житель Новоолексіївки Херсонської області Едем Бекіров - інвалід I групи, в минулому році він переніс важку операцію на серці. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

Російські силовики затримали кримськотатарського активіста 12 грудня 2018 року на в'їзді в окупований Крим.

Зазначимо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.