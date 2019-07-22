КПВВ «Майорське» сьогодні буде закритий



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Роботи з обстеження території КПВВ «Майорське» були завершені, але небезпека вибухів зберігається Фото: пресслужба ДСНС

У зв'язку зі збереженням вибухонебезпечної ситуації біля КПВВ «Майорське» 22 липня дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» функціонувати не буде

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» через небезпеку вибухів у понеділок, 22 липня, працювати не буде.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Зазначається, що у зв'язку зі збереженням вибухонебезпечної ситуації біля КПВВ «Майорське» 22 липня дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» функціонувати не буде.

Пропуск осіб та транспорту у цьому контрольному пункті не здійснюватиметься.

Як відомо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

На місце події для обстеження території було направлено піротехнічну групу та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - заявили в ДСНС.

Станом на 19:30 21 липня піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ «Майорське». Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

Джерело: УНН